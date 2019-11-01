اكتشاف لوح حجري يعود إلى 137 عاما شمالي الصين

اكتشف فريق أثري في مقاطعة خبي شمالي الصين لوحا حجريا قديما يسجل تاريخ وترميم أكاديمية حكومية في عهد أسرة تشينغ الامبراطورية (1644-1911).

وقال "فنغ شياو" المسؤول بمديرية حماية الآثار الثقافية في مقاطعة خبي، في تصريح اليوم الجمعة، إن اللوح الحجري يعود إلى 137 سنة، وتم العثور عليه في قرية داجيا بمحافظة شينخه، خلال عمليات بحث لمديرية حماية الآثار الثقافية، مشيرا إلى أن ارتفاع اللوح الحجري يبلغ 45ر2 متر وعرضه 90 سنتيمترا وسماكته 27 سنتيمترا، وعليه نقوش كاملة وواضحة لـ "سجل تجديد أكاديمية تانغيانغ"، حيث تتضمن 822 رمزا صينيا.

وأضاف شياو أن النقوش تسجل تاريخ ونطاق وعملية تجديد أكاديمية تانغيانغ بشكل تفصيلي، ومن شأنها أن توفر مرجعا مهما لبحث الطرق التعليمية التقليدية التي كانت متبعة في عهد أسرة تشينغ الامبراطورية.