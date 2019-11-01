القوى العاملة: اختتام أولى دورات التدريب المهني على الوحدات المتنقلة بـ4 محافظات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن اختتام أولى دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهرًا بوحدات التدريب المتنقلة، وأطلقتها الوزارة في أواخر سبتمبر الماضي، لتجوب قري ونجوع "العدوة، واللاهون، والحجر، وقصر الباس، بمحافظة الفيوم، و"شها" مركز المنصورة بالدقهلية، و"ناصر الثورة" بالوادي الجديد، و"بني جميل" مركز البلينا بسوهاج.

وقال سعفان، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن هذه الدورات يتم تنفيذها في القرى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر في هذه القري، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق أربع وحدات من التسعة الحالي تطويرها كمرحلة ثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في جميع قرى مصر، والعمل على الانتهاء من باقي الوحدات المتنقلة بالوزارة تباعا والتي يتم تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وإطلاقهم جميعًا في قرى محافظات مصر.

وأوضح سعفان أنه يجري حاليا إجراء الاختبار العملي والنظري للمتدربين والمتدربات على المهن الثلاثة ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم، منوها إلى أن جريجي هذه الدورة يصل إلى وعددهم 180 متدربا ومتدربة على المهن الثلاثة.

وتابع: أن الوزارة ستقوم بنقل التجربة إلى قري أخرى بعد أن حققت نجاحًا على الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت وترهلت منذ ما يقرب من 27 سنة، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب في التدريب في محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.