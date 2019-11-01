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كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الأهلي بداية اللاعب لعملية التأهيل بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي.

وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال نادر شوقي، في تصريحاته عبر قناة الأهلي، مساء أمس الخميس: "محمد محمود بدأ عملية التأهيل وبداية من يوم الجمعة ستكون عملية التأهيل بشكل مكثف أكبر".

وأضاف "معنويات اللاعب مرتفعة وجيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة لديه".

وأشار نادر شوقي إلى "محمد محمود خضع للعملية الجراحية مع نفس الطبيب الذي أشرف على عمليته الأولى".

وتابع "الطبيب بمجرد رؤيته لمحمد محمود قال له: "ايه ده أنت تاني".

وأكمل حديثه قائلا: "الطبيب أخبرني بإن الإصابة مجرد سوء حظ وليس لها أي علاقة بالإصابة الأولى أو بطريقة العلاج أو أي شيء، هي مجرد سوء حظ".