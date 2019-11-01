نمو مبيعات «علي بابا» بنسبة 40% رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا جروب" اليوم الجمعة نمو مبيعاتها بنسبة 40% خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مبيعات أكبر شركة في الصين زادت خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل تحسين خدمة توصيات التسوق وتطوير خدمات البقالة وتحسين خدمات البث المباشر عبر الإنترنت. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 119 مليار يوان (9ر16 مليار دولار).

وتغلبت "علي بابا" على تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني من خلال التوسع في المدن الصغيرة والنشاط في مجالات أخرى مثل الترفيه وأنشطتها في الأسواق الخارجية عبر شركة "لازادا" التي تعمل بشكل أساسي في أسواق جنوب شرق آسيا وزيادة دخلها من التجار من خلال مساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم.

وقال ديفيد داي المحلل الاقتصادي في شركة "برينشتاين" الموجودة في هونج كونج إن أداء قطاع التجارة الإلكترونية في شركة علي بابا جاء أفضل من التوقعات، مضيفا "كما حقق فرعها الدولي لازادا تحسنا واضحا، في الوقت الذي نجحت فيه علي بابا في تقليص خسائر قطاع الترفيه الرقمي.

ورغم أن النمو بمعدل 40% خلال الربع الثالث من العام الحالي يعتبر نموا قويا، فإنه أقل معدل لنمو إيرادات "علي بابا" من أكثر من عامين.

في الوقت نفسه ذكرت "علي بابا" أن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 5ر72 مليار يوان بفضل إيرادات غير متكررة من اتمام صفقة الاستحواذ على ثلث شركة الدفع الإلكتروني "أنت فاينانشال" التي يديرها "جاك ما" الشريك المؤسس لشركة "علي بابا".