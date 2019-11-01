إسرائيل تستضيف تدريبا جويا ضخما بمشاركة أربع دول

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن سلاحه الجوي سوف يستضيف الاسبوع المقبل التدريب الجوي "بلو فلاج" (العلم الأزرق)، التي تجرى مرتين في السنة، حيث تشارك الطائرة المقاتلة من طراز "اف -35" في التدريب للمرة الاولى.

وقال الجيش في بيان، إن الولايات المتحدة واليونان وألمانيا وإيطاليا ، التي شاركت في التدريبات السابقة، أطقمًا جوية إلى إسرائيل قبل التمرين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني.

وأضاف إن دولًا أخرى تعتزم أيضًا إرسال فرق أصغر لمراقبة التدريبات ، ولكن ليس للمشاركة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 1000 شخص في التمرين الذي يبدأ يوم الاحد المقبل ويستمر 12 يومًا .

وسوف تجرى التدريبات في قاعدة عوفدا التابعة للقوات الجوية ، شمال إيلات.

وذكر الجيش "التدريبات لها أهمية استراتيجية قصوى ولها تأثير هائل على الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل."

وستكون هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها إسرائيل تدريب "بلو فلاج " منذ انطلاقها في عام 2013 ، وقد أصبحت أكثر تعقيدًا بمرور الوقت.