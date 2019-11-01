الصين والإكوادور تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

اتفق نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان ووزير خارجية الإكوادور خوسيه فالنسيا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد نائب الرئيس الصيني، خلال لقائه فالنسيا في العاصمة (بكين) اليوم الجمعة، بالعلاقات الثنائية التي تتميز بالتعاون والتبادلات الودية، مشيرا إلى أنه يتعين على الدولتين انتهاز فرصة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الثنائية العام المقبل لدعم العلاقات.

بدوره، قال وزير خارجية الإكوادور إن بلاده ترغب في تعميق التعاون مع الصين في مجالات، من بينها: مبادرة الحزام والطريق، ودفع العلاقات الثنائية.