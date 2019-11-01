وافقت منظمة التجارة العالمية، على فرض الصين عقوبات على الولايات المتحدة بقيمة 6ر3 مليار دولار، في نزاع تجاري بينهما يعود إلى ما قبل بدء الحرب التجارية بين البلدين، لكنها قد تؤدي إلى زيادة حدة الحرب التجارية بين البلدين.

يذكر أن هذه العقوبات هي ثالث أكبر عقوبة على الاطلاق تقرها منظمة التجارة العالمية ضد إحدى الدول منذ تأسيسها. وتعود الشكوى الصينية، إلى ما قبل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ 18 شهرا، والتي أدت إلى تبادل فرض الرسوم العقابية بين البلدين.

وأشارت اليوم وكالة أنباء بلومبرج إلى أنه في حين يتعلق قرار منظمة التجارة العالمية بموضوعات خارج نطاق المفاوضات التجارية الحالية بين بكين وواشنطن، فإنه يعطي بكين سلاحا جديدا في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أنه في مايو 2017 قالت منظمة التجارة العالمية إنه على الولايات المتحدة تعديل نظامها لمكافحة الإغراق، والذي كانت واشنطن تستخدمه في الحد من وصول السلع الصينية رخيصة الثمن إلى السوق الأمريكية.

وطلبت الصين من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض رسوم عقابية بقيمة 7 مليارات دولار على السلع الأمريكية.

وفي يناير من العام الحالي منحت منظمة التجارة العالمية وزارة التجارة الأمريكية مهلة حتى 22 أغسطس لتعديل إجراءاتها لمكافحة الإغراق أو التعرض لرسوم عقابية صينية.