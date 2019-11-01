كشف محمد يوسف مدرب فريق الكرة بالأهلي السابق، عن سبب استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون لأحمد الشيخ من قائمة القلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان باتريس كارتيرون قد تولى تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي في صيف عام 2018، قبل أن يتم إقالته بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، مساء الخميس: "كارتيرون لم يقم بقيد أحمد الشيخ في قائمة إفريقيا بسبب عدم اقتناعه به".

وتابع: "علي معلول وليد سليمان وعاشور وأحمد فتحي وسعد سمير وأزارو هذه المجموعة كانت أساسية مع كارتيرون".

وأضاف: "من الصعب أن أرفض أي طلب لمحمود الخطيب أو لصالح النادي، والجميع في الأهلي يعمل من أجل مصلحة الكيان".

وأكمل: "أيامي مع كارتيرون أفضل من لاسارتي".

وأوضح: "الأمور التي اتفقنا عليها على الطاولة لم تنفذ، ولاسارتي كان يعتمد على مساعديه الأجانب بشكل كبير، حبي في النادي دفعني أن أقبل وأتحمل".

واستطرد: "فكرت بيني وبين نفسي أن أرحل بسبب عدم وجود مساحة تناسب إمكانيتي ولكن فضلت مصلحة الأهلي وضغط المباريات ولتعويض فارق النقاط، ولم أكن أريد أن أفتح مشاكل في وقت كان يجب أن يكون هناك استقرار في الفريق".

وواصل: "كارتيرون على اتصال بي باستمرار وعلى علاقة قوية به، وعلى تواصل مع لاسارتي أيضًا".

واختتم: "لاسارتي كان متأثر برحيله أكثر من كارتيرون، الفرنسيين ردود أفعالهم تكون فيها هدوء وشياكة وهو كان هادىء جدً".