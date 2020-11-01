 كاثوليك مدينة نيس يجتمعون في صلاة خاصة على أرواح ثلاث ضحايا سقطوا - بوابة الشروق
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كاثوليك مدينة نيس يجتمعون في صلاة خاصة على أرواح ثلاث ضحايا سقطوا

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:29 م

اجتمع الكاثوليك في مدينة نيس الفرنسية، اليوم الأحد، بمناسبة عيد جميع القديسين للمشاركة في صلاة خاصة عن أرواح ثلاث ضحايا سقطوا في الاعتداء على إحدى كنائسهم الخميس الذي نفّذه شاب تونسي قدم إلى فرنسا «من أجل القتل»، وفق وزير الداخلية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، ارتفع عدد الأشخاص في الحجز الاحتياطي إلى ستة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الأحد، ولا يزال المشتبه به في تنفيذ الاعتداء بالسكين الخميس في المستشفى ولم يتمكن المحققون بعد من الاستماع إليه، وهو شاب تونسي يبلغ 21 عاماً أُصيب بجروح بالغة أثناء توقيفه.

وتم تعزيز نشر قوات الأمن في كافة أنحاء فرنسا التي رفعت مستوى التأهب إلى درجة «طوارئ لمواجهة اعتداء»، وهي درجة التأهب القصوى.

ومن المقرر أن يحضر رئيس بلدية نيس كريستيان إيستروزي صلاة مساء الأحد في كنيسة نوتردام حيث قُتل المؤمنون الثلاثة.

عيد جميع القديسين هو من بين الأعياد الكاثوليكية الرئيسية ويُحتفى به في الأول من نوفمبر من كل عام، في اليوم التالي، تُقام عادة الصلوات على أرواح الموتى وتتم زيارة المقابر.

ورغم تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى إلى إعادة فرض عزل تام في فرنسا، حصلت الكنائس من السلطات العامة على استثناءات لإقامة الصلوات حتى يوم الاثنين ضمناً، على أن يتم بعدها تعليق إقامة القداديس بمشاركة مؤمنين لمدة شهر.

 

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