حزب معارض في هونج كونج يدين اعتقال السلطات 7 من أعضائه

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أدان "الحزب الديمقراطي" المعارض في هونج كونج، اليوم الأحد، بشدة قيام السلطات "باعتقالات تعسفية" شملت سبعة من أعضائه على خلفية واقعة حدثت في مايو.

وتم إلقاء القبض على السبعة في الساعات الأولى من صباح اليوم على خلفية اشتباكات وقعت خلال جلسة في المجلس التشريعي في مايو حول من سيرأس لجنة رئيسية بالمجلس.

وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي، في بيان، إن الشرطة تستهدف "الديمقراطيين" على وجه التحديد.

وقال الحزب في بيان: "ندين بشدة حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بسبب الاعتقالات التعسفية، في محاولة أخرى لقمع حقوق أعضاء المجلس التشريعي وحقوق الجمهور في الاحتجاج داخل المجلس التشريعي وخارجه".

وأضاف: "نحثهم على إطلاق سراح جميع الديمقراطيين دون شروط وعلى الفور، ولن نتراجع في مواجهة نظام استبدادي. سنواصل القتال".

وكان الحزب ذكر، في بيان على فيسبوك، أنه تم اعتقال سبعة من أعضائه عند الساعة السابعة صباحا (00:00 بتوقيت جرينتش).

كما أكدت الشرطة اعتقال ستة رجال وسيدة تتراوح أعمارهم بين 33 و63 عاما بتهمة "الازدراء" و"التشويش على عمل أعضاء المجلس" خلال الجلسة.

ويعاقب على هذه الجرائم بغرامة عشرة آلاف دولار من عملة هونج كونج (1290 دولارا أمريكيا)، والسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.

وذكرت الشرطة أن المعتقلين يخضعون للمزيد من الاستجواب.

وأضافت في بيان أن "العملية مستمرة وربما يتم اعتقال المزيد من الأشخاص".

ووقعت الحادثة في الثامن من مايو في خضم توترات سياسية بعد نحو عام من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.