تحرير إيزيديتين عراقيتين خبأهما داعش في سوريا

أعلن حسين قايدي، مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، اليوم السبت، تحرير فتاتين مختطفتين من قبضة عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ليرتفع عدد المحررات إلى أكثر من ألف بعد 6 أعوام على اقتيادهن سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي.

وقال قايدي إن الفتاتين تم تحريرهما من داخل مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، موضحًا أن أعمارهما تتراوح ما بين 15-20 عاماً، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن فرق البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين في سوريا، هي من تمكنت من العثور على الفتاتين وتحريرهما.

وعن أحدث حصيلة بعدد الإيزيدين الناجين والناجيات من قبضة "داعش" الإرهابي، أفاد قايدي بأن العدد بلغ حتى الآن مع الفتاتين اللتين تم تحريرهما حديثًا، 3542 شخصًا من بينهم 1204 نساء و339 رجلًا، والبقية أطفال.

وذكر مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين العراقيين، أن المجموع الكلي للمختطفين والمختطفات 6417 شخصًا وقعوا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي في مطلع أغسطس 2014.

يذكر أنه في الثالث من أغسطس 2014- اجتاح تنظيم "داعش" الإرهابي، قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعة له، في غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق، ونفذ إبادة وجرائم شنيعة بحق المكون الإيزيدي، بقتله الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب والأطفال بعمليات إعدام جماعية ما بين الذبح والرمي بالرصاص ودفنهم في مقابر جماعية لا زالت تكتشف حتى الآن، واقتياد النساء والفتيات سبايا وجاريات لعناصره الذين استخدموا شتى أنواع العنف والتعذيب في اغتصابهن دون استثناء حتى للصغيرات بأعمار الثامنة والتاسعة وحتى السابعة والسادسة.