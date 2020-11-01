خالد عبدالغفار: اهتمام الدولة بالتعليم فرصة تاريخية لا تعوض

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن اهتمام الدولة بملف التعليم، كما هو الحال الآن، فرصة تاريخية لا تعوض، مضيفًا أن جامعة الملك سلمان تعتبر دليلًا قويًا على أن الدولة تؤمن بأن العلم يبني الإنسان.

وأضاف خلال لقاء له لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن محافظة جنوب سيناء بها اليوم ثلاث جامعات إلكترونية ذكية، تضم بنية تحتية تكنولوجية ومعلوماتية، وتضمن برامج تعليمية متماشية مع احتياجات سوق العمل لضمان توفير فرص عمل لخريجيها، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم أيضًا بالحكومية.

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان تضم نحو ألف طالب، وأن العدد متغير نظرًا لاعتمادها على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح الالتحاق بها في أي وقت، متابعًا أنه بعد خمس سنوات ستضم ما يقرب من 30 ألف.

وأوضح أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم إضافة ما يقرب من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة، تشمل جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية وتكنولوجية، بالإضافة لتنويع مسارات التعليم، لافتًا إلى أنه الرئيس صدق على إنشاء ستة أخرين للتعليم الفني والتقني بمناطق صناعية كشرق الإسماعلية وبورسعيد، والأقصر و6 أكتوبر، وبرج العرب، وستفتتح مجموعة منهم العام المقبل.

ولفت إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، والعائد الاستثماري لها بعد 25 عامًا، وأن الأهم هو تخريج شباب قادرين على العمل والقيادة، متابعًا تكلفة الإنشاء تصل إلى 15 مليار جنية للواحدة، ولا تغطيها مصروفات الطلاب.

وتابع أن اختيار الطلاب لا يتم على أساس نتيجة الثانوية العامة للطالب، وأنه يتم إجراء امتحان تخصصي له في القطاع الذي يرغب بدراسته، بالإضافة لأخر في اللغة، ذاكرًا كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس بالمنصورة تم تصنيفها من أفضل 150 على مستوى العالم، وأن هناك جهات بها معنية بالتصنيفات الدولية.