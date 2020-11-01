ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 62 قتيلا

(د ب ا)

تضاءلت اليوم الأحد الأمال فى العثور على مزيد من الناجين في تركيا وذلك في ظل استمرار أعمال الاغاثة عقب وقوع زلزال قوي ضرب منذ يومين مدينة إزمير غربي تركيا، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أعداد الضحايا إلى 62 قتيلا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ليست المتضرر الوحيد من الزلزال، حيث أدى إلى مقتل شخصين في جزيرة ساموس اليونانية، إلا أنهما ليسا ضمن الإحصائية التركية.

وقالت وكالة الإغاثة من الكوارث التركية إن من بين 804 مصابين، مازال يتلقى نحو 200 شخص العلاج.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، يقوم رجال الانقاذ بالبحث عن ناجين في ثمانية مباني اليوم.

وسوف تبقى المدارس في إزمير مغلقة لمدة أسبوع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تفقد مساء أمس سير أعمال البحث والانقاذ في إزمير.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد اسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 3ر4 مليون نسمة.

وتقع تركيا على خطوط صدوع زلزالية رئيسية. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص .