الصاوي ناصحا الشباب بنصيحة والده له: اعمل اللي تحبه.. وادفع ثمن اختيارك



قال الفنان خالد الصاوي إنه بدأ حياته كمحام وعمل بالمحاماة ومكث فترة طويلة بها، متابعًا: «عملت محامي لفترة طويلة ونقلت نفسي لقيد غير المشتغلين بعد تقيدي في الاستئناف».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس السبت، أنه تخرج في كلية الحقوق وتدرج بين محامي جزئي ثم كلي ثم استئناف، موضحًا أنه بدأ التمثيل من مرحلة الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه بدأ بإلقاء الشعر وصولاً للتمثيل؛ الذي أحبه منذ أن كان صغيرًا، مضيفًا: «ترسخ الفن بداخلي في مرحلة الجامعة، الشعر أخد مني راقات بس مادنيش أوي واكتشتفت ده في سن أربعين فيه أنشطة بتحبها وهي ماتحبكش أوي».

ولفت إلى أن جيله يضم الآن محمد هنيدي وخالد صالح وطارق عبد العزيز وانضم إليهم عمرو عبد الجليل وفتحي عبد الوهاب، متوجهًا بنصيحة للشباب: «أنصحهم نصيحة أبويا الله يرحمه اعمل اللي تحبه وادفع ثمنه وادفع فاتورتك، وهي دي الحرية».