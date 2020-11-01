تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة في ليبيا.
وأكد المركز -في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأحد- إيجابية 950 حالة، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين تم شفاء 823 حالة.