تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة في ليبيا.

وأكد المركز -في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأحد- إيجابية 950 حالة، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين تم شفاء 823 حالة.