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تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا

طرابلس - أ ش أ:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 12:50 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 12:50 م

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة في ليبيا.

وأكد المركز -في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأحد- إيجابية 950 حالة، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين تم شفاء 823 حالة.


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