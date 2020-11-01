يتمنى أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني التسجيل في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي بالمباراة التي تجمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وقال كوكا في تصريحات لشبكة نوفا سبورت اليونانية :"مباراة مانشستر سيتي ستكون واحدة من أهم المباريات في مسيرة كل اللاعبين، الكل يريد المشاركة، سيكون حلما أن أسجل في شباكهم".

وعن الرهان بينه وبين زميله في المنتخب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بشأن الأكثر تهديفًا من بينهم هذا الموسم، قال كوكا :"منذ أن أخبرته عن الرهان، جن جنونه وبات يسجل هدفين أو 3 أهداف في كل مباراة –ضاحكًا-".

وأضاف :"لا أعرف ماذا يحدث معه، علينا أن نحتسب نسبة الأهداف بالمقارنة مع دقائق المشاركة، لكني بالطبع أتمنى له الأفضل دائمًا".

وأكمل :"هناك فارق كبير بين الاسمين، هو شخص رائع وصديق رائع، وسنقابل بعضنا في المنتخب الوطني وسنتحدث عن الرهان".

وعن فوز فريقه على حساب أبولون أمس السبت في مباراة سجل فيها هدفين، قال كوكا :"أنا سعيد حقا لمساعدة الفريق على تحقيق انتصار مهم، أولمبياكوس يلعب من أجل الفوز في كل المباريات، ولذا حصد النقاط الثلاث أمر مهم للغاية، قمنا بعملنا بشكل جيد".

وتابع :"مدربنا أعدنا لمواجهة التكتلات الدفاعية وطالبنا بالصبر والمحاولة. وأردنا التسجيل في الشوط الأول لكننا لم نتمكن من ذلك، ثم أجرينا بعض التغييرات في الشوط الثاني وقمنا بمزيد من الاختراقات، ثم سجلنا وحصدنا الانتصار".

وعن زميله المغربي يوسف العربي، قال كوكا :"في الحقيقة أحب اللعب معه جدا، نتحدث نفس اللغة وهذا يساعدنا كثيرا، نتعاون بشكل جيد ويعجبني اللعب إلى جواره. لكن لسنا نحن من نقرر بالطبع، إنه المدرب".

وأتم كوكا تصريحاته قائلًا :"دخول فالبوينا ساعدنا كثيرا، إنه لاعب خبير وذكي، ويعرف كيف يضيف لنا عندما يدخل كبديل، إنه أيضا خفيف الظل للغاية، كلما دخل بديلا يساعدنا. أي لاعب احتياطي يدخل عليه أن يكون مركزا، هذا ما يخبرنا به المدرب دائما، ولهذا دائما يساعدنا البدلاء".