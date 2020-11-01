 زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية - بوابة الشروق
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زلزال يضرب جزيرة سقطرى اليمنية

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:05 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:05 م

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، جنوب شرق جزيرة سقطرى اليمنية، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

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