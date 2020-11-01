ولاية ألمانية تحذر من حدوث انهيار في المستشفيات بسبب كورونا

حذر رئيس حكومة ولاية زارلاند الألمانية توبياس هانز، من حدوث انهيار في المستشفيات بسبب أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الآخذة في الارتفاع.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن "الموقف مفزع ومثير للقلق: ومن الممكن قريبا أن يحدث انهيار في العديد من مستشفيات ألمانيا البالغ عددها 1900 مستشفى".

وذكر هانز، أنه في الوقت الذي هناك فيه حاجة ماسة إلى كل مكان في وحدة الرعاية والتنفس الاصطناعي في ظل الموجة الثانية لكورونا، لم تعد مستشفيات قادرة على توفير رعاية وتم غلق وحدات وغرف استقبال طوارئ "والسبب في ذلك هو نقص أو مرض أطقم الرعاية".

من جهته، قال رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب الرعاية المركزة والطوارئ أوفه يانسنس، لنفس الصحيفة: "الواضح تماما أنه لم يعد هناك متسع في بعض الولايات، فولاية برلين بها 14% فقط أَسِرَّة خالية في وحدات الرعاية المركزة، وولاية بريمن بها 17%".

وعزا يانسنس هذا الأمر إلى حقيقة أن "الكثير من المستشفيات لا تزال تطبق برنامجها الروتيني الذي يشمل عمليات تحويل مسار في المعدة وعمليات مفاصل".

وحذر يانسنس من أن خطر الانهيار يهدد الكثير من المستشفيات ما لم يتم تطبيق القانون الخاص بتعويض المستشفيات عن العبء الزائد عن أعمالها اليومية في عام الوباء مقارنة بالعام الماضي، وذلك على غرار ما حدث في أبريل الماضي" ولقد كان الموقف آنذاك أقل مأساوية إلى حد كبير مقارنة بما يحدث الآن معنا".

وطالب هانز في ظل هذا الموقف بمظلة رعاية للمستشفيات "فهي تحتاج بشكل ملح إلى الدعم، إذ أن المستشفيات مهددة بالانهيار المالي إلى جانب نقص أطقم العمالة"، واقترح إعادة تطبيق تعويض المستشفيات ماليا عن العبء الزائد عن أعمالها.