 الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بنسبة 700% - بوابة الشروق
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الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بنسبة 700%

رويترز
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:33 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:34 ص

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في انتخابات الرئاسة الديمقراطي جوزيف بايدن، بأنه يخطط لزيادة تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة من البلدان المتضررة من الإرهاب بنسبة 700%.

وقال ترامب، في كلمة أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا اليوم السبت: "قمت بتعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، من أجل ضمان الأمن القومي. قبل فترة وجيزة،

تحدثت عبر الهاتف مع [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون وسألته ماذا حدث [في فرنسا]"

وتابع ترامب: "هل شاهدتم هذه الهجمات الرهيبة في الأسبوع الأخير، أكثر من هجمة واحدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنبقي على الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بعيدا عن بلادنا، إذا حصلت على دعمكم في الانتخابات. من جانبه يعد بايدن بزيادة عدد اللاجئين بنسبة 700%.. هذه صفقة بين بايدن وبيرني المجنون. في بيانهم - الوثيقة السميكة – تم ذكر أشياء مروعة. لقد اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف، بما في ذلك من سوريا والصومال واليمن".

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