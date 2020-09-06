العراق: انطلاق عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية في البصرة

أعلن قائد حدود المنطقة الرابعة بالعراق العميد خلف البدران، اليوم الأحد، انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقال العميد خلف بدران -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت صباح اليوم؛ للبحث عن المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة"، مضيفة أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 11 مطلوبا ومصادرة أسلحة مختلفة في الزبير وأبي الخصيب".

كانت قيادة عمليات البصرة بالعراق أعلنت الأسبوع الماضي إيقاف عملية "الوعد الصادق"، على أن يتم استئنافها بعد يوم 25 من الشهر الجاري، مرجعة ذلك إلى الاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين.