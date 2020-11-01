عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

قال دكتور العلوم البيولوجية الأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك الروسية، سيرجي نيتسوف، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، إن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل 5 مرات.

وأوضح نيتسوف -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "أن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، والكثير يفضل ارتداء النظارات، وأضاف: "لذلك، كان هناك عدد قليل جدًا من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10% فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف إلى أن القنوات الرئيسية للعدوى هي الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.