 عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات - بوابة الشروق
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عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 10:11 ص

قال دكتور العلوم البيولوجية الأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك الروسية، سيرجي نيتسوف، نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين، إن الأشخاص الذين يرتدون النظارات يصابون بفيروس كورونا بمعدل أقل 5 مرات.

وأوضح نيتسوف -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "أن هذا الاتجاه يتجلى بوضوح في الصين، حيث لا تحظى العدسات اللاصقة بشعبية، والكثير يفضل ارتداء النظارات، وأضاف: "لذلك، كان هناك عدد قليل جدًا من المرضى الذين يرتدون النظارات، ومن بين المرضى كان 10% فقط يرتدون النظارات".

وأشار نيتيسوف إلى أن القنوات الرئيسية للعدوى هي الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية.


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