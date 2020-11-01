يواجه فريق مانشستر يونايتد ضيفه أرسنال في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد.

وبرغم بداية مانشستر يونايتد الجيدة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق انتصارين على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1 ثم لايبزيج الألماني بنتيجة 5-صفر، إلا أنه يقبع في المركز الخامس عشر في الدوري المحلي مع سبع نقاط فقط في خمس مباريات، لكنه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى، نظرا لمشوارهم الأوروبي في الموسم الماضي.

وقال مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير بعد فوزه القاري الأربعاء عن مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد صاحب ثلاثية بعد نزوله بديلا «أظهر ماركوس أن بمقدوره البقاء مركزا على ما هو هام داخل وخارج الملعب"، إلا أنه أعلن في الوقت نفسه غياب أليكس تيليس عن لقاء اليوم لإصابته بفيروس كورونا.

ولم يحقق اليونايتد سوى نقطة يتيمة في ثلاث مباريات ضد أندية العاصمة لندن، كانت بالتعادل السلبي أمام، حيث خسر أمام كريستال بالاس «1-3» وأمام توتنهام «1-6»، وكانت جميعها على أرضه قبل أن يفك نحس أولد ترافورد هذا الموسم بالفوز على ضيفه لايبزيج الألماني «5-صفر».

من جهته، يخوض أرسنال بداية موسم متناقضة. برغم التطور الواضح بالاداء تحت اشراف المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حيث يعاني فريق شمال لندن من احراز النقاط أمام الأندية المرموقة، فبعد الفوز على فولهام، ووست هام وشيفيلد يونايتد، سقط في فخ التعثرات المتتالية أمام ليفربول، ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وبرصيد تسع نقاط، يحتل أرسنال المركز الحادي عشر، على بعد أربع نقاط من المتصدرين إيفرتون وليفربول، إلا أنه بحال تعرضه لخسارة رابعة في خمس مباريات، سيواجه أزمة مبكرة تعكّر آماله بالمنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

ويشعر أرتيتا بالصداع الدفاعي، في ظل معاناته من قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع، حيث أعلن غياب بابلو ماري (لإصابة في الكاحل) وكالوم تشامبرز (لإصابة في الركبة) وروب هولدينج (لإصابة في أوتار الركبة) عن المباراة، بينما سيخضع ديفيد لويز لاختبار طبي لتحديد موقفه نظرًا لإصابته في الفخذ.

وقال أرتيتا :"إذا خسرنا مدافع آخر، سنصبح في مشكلة حقيقية، ولكن سيتعين علينا مراقبة كيفية إدارة الفريق في المباراتين أو الثلاثة المقبلة".

كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا في الهجوم، خاصة وأن الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج، يمران بفترة من عدم تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز.

وعند سؤاله بشأن قدرات فريقه التهديفية، رد أرتيتا قائلا :" إنه دور الجميع، فأولا وقبل كل شيء يتعين علي أن أمنحهم الحلول والطريقة للهجوم بشكل أفضل. أنا معني بهذا الأمر. نتدرب على هذا ونتمنى أن نتطور".