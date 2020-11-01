بناء حواجز التوجيه في القنوات المائية بأودية الترابين للحماية من السيول

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدن خليج العقبة، لمتابعة مشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمنطقة الترابين التابعة لمدينة نويبع، ومدينة طابا، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد أنه جار بناء حواجز التوجيه في القنوات المائية بأودية الترابين، والتي تعد الأكثر خطورة، وحفر بحيرتين بوادي طابا، مضيفًا أن نسبة التنفيذ في عملية حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع بلغت نحو 50%، بينما نسبة التنفيذ في حماية مدينة طابا بلغت نحو 40 %.

وأوضح أن المشروعات تتضمن إقامة عدد من الحواجز، والبحيرات، وقنوات التوجيه في 17 موقعًا بمنطقة الترابين بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وشدد مدير إدارة المياه الجوفية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بمواقع العمل، لمنع انتشار فيروس كورونا.