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ارتفاع ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 69 قتيلا

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:48 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:48 م

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير (غرب) إلى 69 قتيلًا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي وقت سابق، أشارت «آفاد» في بيان إلى استكمال علاج 727 شخصًا في المستشفيات، من أصل 949 أصيبوا جراء الزلزال، قائلة إن هناك 220 شخصًا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وأكّدت أن الفرق التابعة لها تبني مراكز إقامة مؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة، وكشفت الإدارة في بيان أن المنطقة شهدت 947 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.

وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات.

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