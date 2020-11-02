انطلاق انتخابات الطيور السنوية في نيوزيلندا

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يشارك الناخبون النيوزيلنديون في الانتخابات الثانية خلال شهر، اليوم الأحد، ولكن هذه المرة لاختيار طائرهم الأصلي المفضل.

وتشهد مسابقة "فورست آند بيرد" السنوية، قيام الناخبين بتصنيف طيورهم المحلية الخمسة المفضلة، في مسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع الشهيرة في نيوزيلندا.

ولا تخلو الانتخابات من الجدل، مع فضائح قرصنة والتلاعب في التصويت وحملات مشكوك فيها في السنوات السابقة.

ويقوم النيوزيلنديون المتحمسون بحملات من أجل طائرهم المختار، باستخدام الإبداع والفكاهة وبعض السياسات القذرة.

ويسعى الطائر الفائز في العام الماضي وهو بطريق أصفر العينين "هويهو"، "لإعادة انتخابه" وفقًا لصفحة الفريق على فيسبوك.