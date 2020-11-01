عامة النواب: فرض الطوارئ إجراء ضروري لمواجهة الظروف الحالية

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأحد، حيث استعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وتضمنت الأسباب أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحققيق التقدم في جميع المجالات ،رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها مصر والعالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها، إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعي شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأكدت أن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضروري؛ لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.