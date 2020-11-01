صناع «إلا أنا» يخططون لإطلاق جزء ثانٍ

السيناريست أمين جمال: «ربع قراط» استثمار لنجاح المسلسل.. وريهام عبدالغفور كانت حاضرة قبل كتابة الحكاية



يستعد صناع مسلسل «إلا أنا» لتصوير مجموعة حلقات جديدة تحت عنوان «ربع قراط»، الحلقات قصة يسرى الفخرانى، وأعد لها السيناريو والحوار السيناريست أمين جمال، ويخرجها أحمد حسن، وتتكون المجموعة الجديدة من 10 حلقات، وتلعب دور البطولة فيها الفنانة ريهام عبدالغفور، ومصطفى درويش ونادية رشاد وشاهيستا سعد.

وتأتى حلقات «ربع قراط» بعد نجاح المسلسل فى جذب الجمهور إليه، بفضل فكرة المسلسل التى تقوم على تقديم حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، وتقع كل منها فى 10 حلقات فقط، وكان من المقرر تقديم 6 حكايات، ولكن نجاح الحكايات الأولى دفع الشركة المنتجة لإضافة حكايتين إضافيتين، وذلك فى وقت تفكر فيه الشركة فى إطلاق جزء ثان من المسلسل يضم 8 حكايات أخرى بتناول جديد.

وعن مضمون حكاية «ربع قراط» يقول السيناريست أمين جمال، إنها تسير فى نفس خط الحكايات السابقة من المسلسل، والتى تتناول مشاكل تواجه المرأة فى مجتمعنا، وذلك من خلال حكاية جديدة بطلتها «منى» التى تجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، وتدور الاحداث فيها حول علاقاتها بأشقائها الثلاثة ليلى وعمرو ومروة، والذين تفرض عليهم ظروف الحياة ان يعيشوا مع جدتهم التى تجسد دورها الفنانة الكبيرة نادية رشاد.

وعلق جمال قائلا بأن الاحداث فى حلقات ربع قراط ترسم صورة لحالة اجتماعية نراها حولنا فى حياة لمجموعة من اخوة غياب عنهم الأب والأم.

وابدى جمال سعادته بالمشاركة فى مسلسل «إلا أنا»، والذى يراه من وجهة نظره من الاعمال الناجحة جدا على شاشة الدراما بما يقدمه من حكايات قريبة من حياة الناس، كما أن فكرة تقديم المسلسل فى مجموعات كل منها 10 حلقات يخلص الدراما من الحشو والاضافات التى تصيب المشاهد بالملل، مؤكدا أن الجمهور أحب حواديت 10 حلقات، ومشيرا لتجارب سابقة فى التليفزيون المصرى يعرض فى السابق مسلسلات تتكون من 15 أو 18 حلقة، وليس شرطا ان يكون المسلسل 30 حلقة، بالإضافة إلى توفير الشركة المنتجة لكل احتياجات العمل، ووجود مخرجين شباب لديهم طاقة كبيرة فى النجاح، وشباب جدد يطمحون فى فرصة ليثبتوا أنفسهم فى عملهم.

وأوضح أنه منذ البداية يعلم أن بطلة حكاية «ربع قيراط» هى الفنانة ريهام عبدالغفور، لذلك كانت حاضرة فى ذهنه أثناء كتابة الحكاية، مثلما كان الأمر فى حكايتى «بنات موسى» للفنانة وفاء عامر، و«أمل حياتى» للفنانة حنان مطاوع، اللتين قدمهما من قبل، فيما أشار إلى اختيار الشباب بالتشاور بينه وبين المخرج وجهة الانتاج، وقال إنه يراهن فى حكاية «ربع قراط» على مجموعة من الشباب التى تشارك بها، إيمانا منه بموهبتهم الكبيرة وهم من خريجى معهد الفنون المسرحية، وذكر منهم شاهيستا سعد ونانسى صلاح وعبدالله اشرف.

يتوقع أمين جمال انه أن تصيح فورمات مسلسل «إلا أنا» اتجاه سائد فى الدراما مستقبلا، والتخلى بشكل ما عن الالتزام بمسلسل 30 حلقة، مؤكدا أنه إطار كان موجودا سابقا، وما يحدث حاليا هو استرجاع لزمن الفن الجميل.

ونفى السيناريست امين جمال أن تأتى مسلسلات المجموعات العشر على حساب مسلسلات «سوب اوبرا»، قال إن الاتجاهين مختلفان، وأن لكل منهما جمهوره، فيما اشار إلى ان استبعاد نجمات مسلسلات الـ 30 حلقة من المشاركة فى حكايات «الا انا» يرجع لقرارات إنتاجية، فيما اكد على اعتماد المسلسل على نجمات لهن حضور قوى على شاشة الدراما.

وأوضح أنه لم يتفاجأ بوجود حكاية إضافة عن 6 حكايات المعلن عنها مسبقا، مشيرا إلى أن نجاح المسلسل دفع الشركة المنتجة لاضافة حكايتين بحيث يمثل مجموع الـ 8 حكايا الأولى جزء اول من المسلسل، كاشفا بذلك عن نية صناع المسلسل اطلاق جزء ثان يضم 8 حكايات اخرى.

وعن اعماله الجديدة قال امين جمال انه ينتظر تصوير فيلمه الجديد «مطبعة هرم» قريبا، وهو من بطولة مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، وخالد الصاوى ومحمد ثروت وكريم عفيفى وهنادى مهنى، كما ينتظر عرض فيلم «أشباح اوروبا» بطولة الفنانة هيفاء وهبى واحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر.