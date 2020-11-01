الصحة تستعد للموجة الثانية لكورونا بتدريب كوادرها على استخدام عقار رمديسفير

• عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية: الإعلان عن تحديثات برتوكول العلاج الأسبوع الجاري ويشمل التوسع في استخدام رمديسفير

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الغرفة المركزية للدواء بقطاع الرعاية العلاجية في الوزارة، مؤتمرا علميا حول استخدام دواء "رمديسيفير" في علاج فيروس كورونا المستجد بمصر، وذلك ضمن استعدادات موجة كورونا الثانية المحتملة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على التعليم الدائم والتدريب المستمر، ورفع كفاءة كل أطراف المنظومة الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة للمواطنين.

وعقد الملتقى تحت عنوان "المؤتمر العلمي الأول لمنهجية تخطيط وحساب الاحتياجات وتقنيات إدارة المخزون الخاص بمديري التموين الطبي".

وقال الدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع الشركات والمكاتب العلمية للتوضيح للمسئولين عن المديريات والمستشفيات أهمية الأدوية الجديدة في علاج فيروس كورونا المستجد، مثل دواء "رمديسيفير"، الذي أقرت اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بمصر استخدامه.

وأضاف طه، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن المؤتمر العلمي تضمن التعريف بعلاج "رمديسيفير" واستخداماته، وتوقيت وصفه للمريض، وموعد أخذه، والطريق الأمثل لاستخدامه.

وتابع: "نأمل أن يكون الدواء الذي يصنف كمضاد للفيروسات ذو تأثير فعال في علاج كورونا، وأن يترك بصمة هامة في تقليل مضاعفات ووفيات المرض حال الإصابة به، وأن يكون ذو نتائج إيجابية نراها قريبا بصورة أفضل".

وأشار طه إلى أن المؤتمر نصح بالاستخدام المبكر للعقار حتى يعطي نتيجة أفضل، وعدم الانتظار لـ"مراحل متأخرة".

وأوضح أن مسئولي وزارة الصحة والسكان يتابعون باهتمام بالغ نسب الوفيات المتزايدة في قارة أوروبا حاليا جراء الإصابة بالفيروس، ونبحث الطرق الأمثل لتقليل المضاعفات والوفيات من المرض حتى لا نصل لنسب وفيات متزايدة، لافتا إلى أن نسب الوفيات في مصر حتى الآن "معقولة" وبسيطة.

وشدد طه على حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على حصول المواطن المصري على أفضل وأحسن خدمة ممكنة، مشيرا إلى وجود تعاون كامل مع اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، بحيث يتم توفير الأدوية التي تقرها اللجنة للمستشفيات لاستخدامها بشكل عاجل.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع قيام اللجنة العلمية لكورونا ببحث تحديث البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج فيروس كورونا بمصر.

وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تحديثا منتظرا على بروتوكولات علاج كورونا من المنتظر الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، يتضمن توسيع نطاق استخدام "رمديسيفير"، ليصبح للحالات البسيطة والمتوسطة، إضافة للحالات الحرجة.