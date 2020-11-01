في عيد الهالوين أو القديسين، تنتشر القصص المرتبطة بمصاصي الدماء والموتى وغيرها من الحكايات المرعبة في عالم البشر، وفي عالم الميكروبات أيضا يوجد بعض الكائنات الحية الدقيقة التي تشبه في خصائصها مصاصي الدماء وآكلي لحوم البشر، إنها ليست خيالا بل ثمرة استراتيجيات تطورية بيولوجية مختلفة.

خصصت ماريا تبريزا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة "لاس بالماس دي غران كناريا"، تقريراً بتشابهات بعض الكائنات المجهرية بصفات مصاصي الدماء وقصص مرعبة أخرى تصلح لعيد الهالوين، وقالت إنها بكتيريا ضمن مجموعة صغيرة من الميكروبات التي تتصرف مثل مصاصي الدماء، ويوجد منها في أماكن مثل بحيرتي إستانيا سيسو في إسبانيا،، ومن أسماء هذه البكتيريا "فامبيروفيبريو كلورلافوروس".

تقول تبريزا أن هذه البكتيريا غير ضارة للإنسان أو حتى الحيوان، بل يستخدم العلماء "بكتيريا مصاص الدماء" تجريبيا كمضادات حيوية حية لعلاج بعض أنواع العدوى، كما تم استخدامها لتقليل كمية البكتيريا في المياه الملوثة، وفق موقع "ذا كونفيرزيشن".

وكما يوجد بكتيريا ماصة للدماء، هناك بكتيريا "تأكل اللحوم"، لأن لديها القدرة على تدمير جلد وأنسجة الأشخاص أو الحيوانات التي يصابون بها، تتصرف بسرعة كبيرة وتدمر العضلات والأنسجة الضامة، وتنتشر في جميع أنحاء الجسم، ومنها "فيبرو فولنيفيكس" و"ستريبتو كوكس فيجينس".

تقول تبريزا إن هناك نوع آخر من البكتيريا تذكرنا بما نربطه في عقولنا كبشر بمفهوم "الزومبي"، ماتوا لكن يمكنهم العودة إلى الحياة في ظروف معينة، وفي بعض الحالات يتسببون في مشاكل صحية خطيرة.

وتابعت أنه يمكن أن تستمر أنواع بكتيريا الجمرة الخبيثة على سبيل المثال، في البيئة لمئات السنين، دون أن تتلاشى، وتعود عندما تتوفر لها الظروف، ففي سيبيريا، تم العثور على هذه الجراثيم في المناطق التي ظلت مجمدة، ولكن مع تغير المناخ ذاب الجليد وتسربت إلى التربة ولوثتها.

ويوجد فطر آخر يسمى "الأصابع الميتة" أو "إكسلاريا بوليمورفا"، وهو غير ضار لكنه ذو مظهر مرعب، ينمو على بقايا الأشجار المتعفنة، وكأنه أصابع بشرية خارجة من الغطاء النباتي.

وأضافت تبريزا -في تقريرها- أنه يوجد قائمة طويلة من المخلوقات الدقيقة الغريبة والمرعبة، مثل فطريات من جنس" كورديسيبس" والتي تصيب المفصليات، تتغذى وتنمو وتتطور داخل الحيوان، ويمكنها إدارة عملية التمثيل الغذائي بشكل كامل تقريبًا، وعندما يتطور الفطر ويكتمل، يكون أكبر من المفصليات التي تؤويها، حينها تدمر الحيوان وتظهر من داخل الجثة.