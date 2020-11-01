الكويت تغلق متجرا يبيع منتجات إسرائيلية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاق 8 متاجر أحدها يبيع منتجات إسرائيلية وإحالتها إلى النيابة.

وقالت وزارة التجارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن "فرق التفتيش ضبطت منتجات من الكيان الصهيوني محظورة في الأسواق المحلية حسب القانون تباع في إحدى شركات قطع غيار السيارات في منطقة الشويخ الواقعة في الكويت العاصمة".

وذكرت الوزارة، أن شكوى وإخطار رفع من قبل مستهلك يفيد بوجود شركة تزاول بيع سلع إسرائيلية الصنع.

وأضافت أن: "فرق التفتيش تلقت الشكوى ودققت على البضاعة الموجودة في الشركة وتبين وجود بضاعة الكيان الصهيوني وكانت عبارة عن ثرموستات حجم صغير بعدد 77 علبة كتب عليها صنع في إسرائيل مما يعد مخالفة للقانون والنظم في التعامل مع منتجات الكيان الصهيونى".

وذكرت وزارة التجارة أن "سبعة محال، أربعة منها خالفت القرار الوزاري الذي يحظر على المحلات عرض بيع السلع المقلدة، بالإضافة إلى بسطة في سوق السمك ومطعم ومصنع تعبئة خالفت قوانين الوزارة".

وأكدت الوزارة أن "فرق التفتيش دونت المحاضر اللازمة تجاه المخالفين تمهيداً لإغلاقها والإحالة إلى النيابة التجارية لإجراء اللازم".