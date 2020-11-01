الانتخابات الأمريكية: شخصيات مثيرة للجدل تنافس ترامب وبايدن في سباق الرئاسة

تدور الأخبار المتعلقة بسباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول مرشحين اثنين هما الرئيس الحالى دونالد ترامب ومنافسه جو بايدون مرشح الحزب الديمقراطى، إلا أن السباق الرئاسى الأمريكي مليء بالإثارة، ففي مؤخر السباق هناك مجموعة من الشخصيات المثيرة للجدل، رغم احتمال عدم تصدرهم الانتخابات بجميع الأحوال.

وبحسب "فرانس برس" فمن أكثر المرشحين إثارة للجدل مغنى الراب كانيى ويست وزوج الممثلة ذائعة الصيت كيم كارداشيان، والذى أعلن عن ترشحه يوم 4 يوليو الموافق ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

وبحسب حزب "يوم الميلاد" الذي يتبع له كانيى؛ فإن مغنى الراب ليس لديه فرصة الظهور سوى في 12 ولاية فقط ما يبعده تماما عن الصدارة.

ويثير ترشح كانيى، المصاب باكتئاب ثنائي القطب قبيل دخوله السباق، الكثير من الجدل لكونه مؤيدا صرفا للرئيس دونالد ترامب، والذى يعول أنصاره على كانيى في أن يسحب أصوات الكثير من سمر البشرة عن المرشح الديمقراطى بايدن.

ولم يكن كانيى الفنان الوحيد في السباق الرئاسى، إذ دخل بروك بيرز ممثل سابق في أفلام ديزنى، السباق الرئاسى بشكل مستقل.

ومن المرشحين المثيرين أيضا للجدل، مرشح حزب "القانون" دون بلاكنشيب، والذى كان سجينا سابقا بعد حادثة وقعت بمنجم مملوك له أسفرت عن سقوط قتلى.

ومن مرشحى الأحزاب المثيرة للجدل، المرشح فيل كونل الذي يشبه اسمه الفنان البريطانى فيل كونل، وهو مرشح عن حزب منع شرب الخمور والذى يهدف لإعادة قانون منع شرب الخمر في أمريكا والذى كان قيد التطبيق إبان عشرينيات القرن الماضي.

ومن أعلى المرشحين انتشارا بعد مرشحي الصدارة بايدن وترامب، مرشح ثالث أقوى حزب أمريكى وهو الحزب الليبرالي الذي مثله بالانتخابات الحالية جو يوركسون بروفيسور علم النفس الستيني، والمتوقع أن يحصل على 4% من حجم الأصوات الأمريكية بعد ما حصل مرشح الحزب غارى جونسون بالانتخابات الرئاسية الماضية على 4.4 مليون صوت.

وكذلك يمثل هاوى هاوكينز الحزب الأخضر المعروف بنشاطه البيئي، بينما يعد الحزب ذى دور فعال بالانتخابات إذ تمكن جيل ستاين مرشحة الحزب بعام 2016 بالإسهام في إخراج هيلارى كلينتون من السباق الرئاسى في ولايات ويسكونسون وميتشيغان وبنسلفانيا وفوز ترامب بسبب ذلك.

يذكر أن أكثر ولايتين أمريكيتين يظهر بهما أسماء لمرشحين رئاسيين، هما كولورادو وفيرمونت بنحو 21 مرشحا في كل منهما.