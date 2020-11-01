مقتل 4 أشخاص ونزوح حوالي مليون بسبب إعصار جوني في الفلبين

ذكر مسؤولون أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح حوالي مليون شخص، بسبب أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، اليوم الأحد، متسببا في رياح "كارثية" وأمطار غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن ما يصل إلى 31 مليون شخص ربما يتضررون من الإعصار جوني، الذي كان يحمل رياحا تصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل شدتها إلى 295 كيلومترا في الساعة بعد أن وصل إلى اليابسة ثلاث مرات.

وأضاف المكتب أن الإعصار، المسمى محليا رولي، كان يتحرك غربا بسرعة 25 كيلومترا في الساعة وسيجتاح منطقة العاصمة مانيلا في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال المكتب إنه "ستسود أو من المتوقع أن تسود رياحا عنيفة وكارثية بالإضافة إلى سقوط أمطار شديدة إلى غزيرة، خلال الـ12 ساعة القادمة في تسع مقاطعات جنوب وجنوب شرق مانيلا، وهذا وضع خطير بشكل خاص لهذه المناطق".

وذكرت تقارير أولية أن جوني وصل إلى اليابسة لأول مرة قبل الفجر في مقاطعة كاتاندوانيس، حيث تسببت في تحطيم أسطح المنازل وأطاحت بالأشجار وأعمدة الكهرباء.

ويعتبر جوني هو أقوى إعصار يضرب الفلبين منذ أن ضرب إعصار هايان المقاطعات الشرقية والوسطى في نوفمبر 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين.

وهذا هو الإعصار الاستوائي الثامن عشر الذي يضرب الفلبين هذا العام، ويضرب البلد ما معدله 20 إعصارا كل عام.

وتم إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية محلية ودولية.