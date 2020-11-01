ورشة عمل حول مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

نظمت جامعة الفيوم الورشة التدريبية الأولى حول آليات تنفيذ المحور الخاص بمحو الأمية لكليات الجامعة تحت شعار (محو الأمية واجب وطني)، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بتسيير أعمال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآمال ربيع، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق، وسعد سيد أمين، مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وكلاء الكليات ومنسقي الكليات والطلاب ظهر اليوم المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وقال الدكتور خالد عطا الله، إن جامعة الفيوم تحرص على غرس ثقافة التعليم والقضاء على الأمية ليس فقط على مستوى القراءة والكتابة بل على المستوى السلوكي والثقافي.

وشدد على ضرورة تشجيع الأميين وجذبهم نحو التعلم من خلال تقديم حرف وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة لهم وتقديم حوافز مادية ومعنوية لهم.

وأشارت الدكتورة آمال ربيع، إلى سعي المشروع لتحقيق العديد من الأهداف منها بناء منظومة قيم مجتمعية تحارب الجهل بكافة صوره، والعمل على تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على الحق في المعرفة والتعليم، موضحة أن أبعاد المشروع تتمثل في عدة محاور منها رفع الوعي الصحي للمواطنين الأميين، بالإضافة للوعي المعلوماتي وحرب الشائعات، وتدريب الحرفيين والمشروعات الصغيرة.

وذكرت أن الطلاب المتطوعين في المشروع سيتم منحهم حوافز مادية بالإضافة لمنحهم ٢٠ درجة مقابل مشاركتهم في عملية محو الأمية، حيث يلزم طلاب الكليات التي تعمل بنظام التدريب الميداني بتدريب شخصين عن كل فصل دراسي لكل طالب وذلك عن طريق التسجيل من خلال موقع الجامعة والتواصل مع المنسقين بالكليات.