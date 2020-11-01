النيابة تأمر بتسليم طفل المعادي صاحب واقعة ضابط المرور لوالده

سلمت النيابة العامة، الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطى المرور بالمعادى إلى والده وقررت تغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

وكشف مصدر مطلع عن أن السيارة ليست ملكا لوالد الطفل وإنما هى ملك لصديق والده وفور بدء التحقيقات حضر إلى النيابة التى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بتغريمه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بـ الإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوى أمر بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.