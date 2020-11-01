انخفاض نسبة تأييد رئيس وزراء إيطاليا مع موجة كورونا الثانية

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خسر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وحكومته شعبيتهما، بالتوازي مع موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمسح تم نشره اليوم السبت.

وتراجعت نسب التأييد لرئيس حكومة يسار الوسط في روما بنسبة 7 نقاط مئوية في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 58 بالمئة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة إبسوس، ونشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا.

وتراجعت الشعبية العامة للحكومة بقيادة حزب حركة خمس نجوم والحزب الاشتراكي الديمقراطي من 62 إلى 55 بالمئة، بحسب الدراسة.

واستندت البيانات إلى مسح شمل حوالي 1000 مشارك.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا بسرعة منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وشددت حكومة كونتي القيود مرارًا، بما في ذلك إغلاق دور السينما والمسارح وإلزام المطاعم بالإغلاق الساعة 6 مساء.