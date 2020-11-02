قرر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تقديم شكوى ضد لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا للجنة الانضباط.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت" : "لا يوجد لاعب فوق القانون سواء لاعبين أو مسؤولين، واقعتي مع كهربا تحولت للجنة الانضباط".

وأضاف فضل:"اللجنة لديها جتماع غدًا وستتخذ قرارً بشان الواقعة".

وتابع: كنت أنتظر ردًا من الأهلي وتحدثت مع الخطيب، وتصريحات سيد عبد الحفيظ محترمة جدا".

وواصل: "الأمور الآن تأخذ مجراها الطبيعي في لجنة الانضباط وهي من ستقرر في النهاية كما يعلم الجميع".

وعن غضب جماهير الأهلي استطرد فضل: "أحترم جميع جماهير الكرة المصرية ولكن أي تجواز أو خروج عن الإطار ستتم عقوبته".

وكان كهربا وفضل، قد دخلا في مشادة واشتباك بالأيدي، أثناء تسليم درع الدوري الممتاز إلى الأهلي مساء أمس السبت باستاد السلام.

ودخل مؤمن زكريا إلى منصة التتويج ليتسلم درع الدوري رقم 42 والخامس على التوالي للأهلي، قبل أن يشتبك كهربا وفضل بالأيدي وسريعا ما تم تدارك الأزمة.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المشادة بين محمود كهربا، ومحمد فضل، أخذت أكبر من حجمها.

وأضاف عبد الحفيظ أن الكل يعلم أن مثل هذه العلاقات تسير في إطار الاحترام المتبادل، ولا توجد أي نية للإساءة من جانب أي طرف للآخر، خاصة أن الأجواء احتفالية، وتكريم للأهلي ولاعبيه من جانب اتحاد الكرة بعد موسم شاق من كافة الوجوه.