الهند تسجل 46 ألفا و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 46 ألفا و964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و470 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأحد - أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 8 ملايين و184 ألفا و83 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 122 ألفا و111 حالة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارامة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.