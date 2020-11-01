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ارتفاع عدد قتلى زلزال مدينة إزمير التركية إلى 49

أنقرة - د ب أ:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:52 ص

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 49 قتيلا.

ولا يزال 214 من المصابين يتلقون العلاج، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن الإدارة.

وكانت الإدارة أعلنت أن المئات من المصابين استكملوا العلاج بالفعل.

وتفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس سير أعمال البحث والإنقاذ في إزمير.

وتقع إزمير على خط صدع زلزالي نشط. وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول قد تسبب في زلزال مميت بالقرب من إسطنبول في عام 1999، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.


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