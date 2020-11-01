الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 7 إرهابيين في نينوى

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد القبض على سبعة إرهابيين في محافظة نينوى، 400 كم شمالي بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مفارزها في نينوى تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وأشارت إلى أن الموقوفين عملوا بصفة مقاتل وعسكر إسناد بمايسمى المعسكرات العامة وديوان الجند وفرقتي اليمامة ونهاوند، لافتة إلى أنهم اعترفوا في التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأضافت أنه "تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".