على الرغم من الاتفاقيات الجديدة لخفض التصعيد، تحدث مسؤولون في أرمينيا وأذربيجان عن هجمات على مناطق مأهولة بالسكان، اليوم الأحد، فيما لا يزال القتال في الصراع الدموي بشأن منطقة "ناجورنو-كارباخ" يتصاعد.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قوات من أذربيجان قصفت مدينة مارتوني صباح اليوم الأحد، وقالت متحدثة إن هناك أضرارا واسعة لكن ليس هناك أنباء عن وقوع إصابات.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان إن هناك هجمات من قبل الجانب الأرميني على بلدة "ترتر" بالإضافة إلى العديد من القرى، مضيفة أن عدة مواقع للقوات على طول حدود الدولتين تعرضت أيضا لإطلاق النار.

وأمس الأول الجمعة، اتفق كبار دبلوماسيي أرمينيا وأذربيجان على عدم استهداف السكان المدنيين أو الأماكن غير العسكرية، وفقا لبيان صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جنيف، التي توسطت في المناقشات التي استمرت ساعات.

واندلعت صباح 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليه بين الدولتين والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.