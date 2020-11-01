الشرطة الفرنسية تحقق في الدافع وراء الهجوم على كاهن أرثوذكسي

عقب إصابة كاهن أرثوذكسي في مدينة ليون الفرنسية بإصابات تهدد الحياة، بعد تعرضه لهجوم، يحاول المحققون اليوم الأحد للتواصل للدفاع وراء الهجوم.



وقال المدعي العام في ليون نيكولاس جاكيه أمس السبت إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به، تتوافق مواصفاته مع أقوال شهود عيان. مع ذلك، لم يتم العثور على بندقية الصيد، التي يعتقد أنه أُطلق النار بها على الكاهن مرتين في المدينة الواقعة بجنوب شرق فرنسا مع المشتبه به.



وقد فتح المدعى العام تحقيقا بشأن محاولة القتل، حتى الآن، لم يتول قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء العام في فرنسا التحقيقات بعد.



ويركز المحققون على فرضية وجود خلاف شخصي وراء الهجوم.