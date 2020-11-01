قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن دور المجلس وقائي بالنسبة لواقعة محاولة طفل دهس شرطي المرور بالمعادي، بعد إعلان النيابة العامة تسليم الطفل لذويه.

وأضافت السنباطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المجلس يتدخل لتعديل السلوك، موضحة أنه يعقد لقاءات مع الأب والأم لتقييم الحالة التي نشأ وتربى عليها الطفل.

ولفتت إلى عقد مقابلة للأم والأب مع مسؤولي الدعم النفسي في المجلس، وجلسات للطفل بمفرده، وجلسات للطفل مع الأم والأب، مؤكدة أن وحدة الدعم النفسي تقدم خدماتها بالمجان لجميع المواطنين.

وأكدت أمين القومي للأمومة والطفولة أن الوالدين والطفل لا يملكون رفض الخضوع لهذه الجلسات؛ لأن القرار صادر عن النيابة العامة، متابعة: «الطفل يحتاج تعديل السلوك، والأمر إلزامي لأن الضرر لا يقع عليه وإنما يمتد ليشمل المجتمع».

وأشارت إلى استمرار العمل بين المجلس القومي للأمومة والطفولة مع مكتب النائب العام، متابعة أن المجلس سيتابع حالة الطفل مع إجراء الجلسات وتقييمها بشكل دوري.

وسلمت النيابة العامة، الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بالمعادي إلى والده وقررت تغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

وكشف مصدر مطلع عن أن السيارة ليست ملكا لوالد الطفل وإنما هي ملك لصديق والده وفور بدء التحقيقات حضر إلى النيابة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بتغريمه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بـ الإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.