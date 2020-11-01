 انتشال جثمان شاب غرق بترعة بنجر السكر غربي الإسكندرية - بوابة الشروق
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انتشال جثمان شاب غرق بترعة بنجر السكر غربي الإسكندرية

كتب - عصام عامر:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 8:57 م

انتشل فريق من الغواصين المتطوعين في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، جثمان شاب يدعى، محمد رمضان، يبلغ من العمر 18 عامًا، بإحدى الترع المارة في منطقة بنجر السكر، أمام "محطة 4" على مشروع ناصر، ببرج العرب، غربي المحافظة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغًا بغرق الشاب في مياه الترعة، بعد أن جرفه التيار لعدة ساعات، وفارق الحياة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثمان للمشرحة؛ لإنهاء إجراءات تسليمه لأسرته، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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