صحة مطروح: 20 فريقا طبيا لفحص وعلاج 58500 طالب

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تجهيز ٢٠ فريقًا طبيًا متحركًا، تابع لإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، والتي تستهدف ٥٨٥٠٠ طالب على مستوى المحافظة.

وأضاف البلتاجي أن الحملة تبدأ من اليوم الأحد، وتستمر لنهاية الفصل الدراسي الأول، بالاشتراك مع التأمين الصحي؛ لفحص نسبة الهيموجلبين بالدم وطول ووزن الطفل، ومؤشر كتلة الجسم.

وأوضح أن المستهدف من المبادرة فحص وعلاج التلاميذ في ٤٤٣ مدرسة، تشمل المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، ومدراس الفصل الواحد، مضيفًا أنه بالنسبة للأطفال المصابين يتم إحالتهم للتأمين الصحي؛ لعمل كشف مكثف مجانًا، وتوفير العلاج المطلوب.