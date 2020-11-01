 استطلاع يكشف تشاؤم الأتراك حول الوضع الاقتصادي في بلدهم - بوابة الشروق
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استطلاع يكشف تشاؤم الأتراك حول الوضع الاقتصادي في بلدهم

كتبت_رباب عبد الرحمن:
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:01 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 9:01 م

كشف استطلاع للرأي أجرته موسسة "متروبول" التركية للدارسات، أكتوبر الماضي، أن 78.1 % من المشاركين يرون أن اقتصاد البلاد يشهد تدهورا في حين أعرب 21 % من المشاركين عن رضاهم من الأداء الاقتصادي للبلاد.

وذكرت صحيفة"جمهورييت" التركية، أن 60 % من المشاركين أرجعوا سبب الوضع الاقتصادي السيء إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة، بينما أرجع 46 % سبب الأداء الاقتصادي المتدهور إلى نظام الحكومة الرئاسي.

وأشار 45 % من المشاركين إلى أن تدهور الاقتصادي يرجع إلى الإدارة الاقتصادية الغير كفء، بينما ذكر 22.7 % من المشاركين أن الأمر ناجم عن قوى خارجية عن تركيا.

هذا وعارض 65 % من المشاركين تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية، بينما زعم 23 % من المشاركين ضرورة تقييد الصلاحيات المخولة للمحكمة الدستورية.

وشدد 64 % من المشاركين على ضرورة تأميم الطرق والجسور ومستشفيات المدن التي يتم إسنادها إلى شركات خاصة بضمان عدد المرضى والمسافرين، بينما عارض 22.4 % من المشاركين هذه الخطوة.

وذكر 55 % من المشاركين أن الأحزاب المعارضة لا تمتلك كوادر قادرة على إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي، في حين أوضح 37 % من المشاركين أن المعارضة تمتلك تلك الكوادر.

والشهر الماضي قالت هيئة الإحصاء التي تشكك المعارضة في بياناتها إن معدل التضخم السنوي 11.75% وان معدل البطالة 13.4 %.

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