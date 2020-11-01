أعلنت شرطة مدينة كيبيك شرقي كندا، اليوم الأحد، اعتقال مشتبه به على صلة بعملية طعن قام بها شخص يرتدي ملابس تعود للعصور الوسطى بسلاح أبيض بالمدينة، وأسفرت عن مقتل شخصين.

وطالبت الشرطة السكان بالبقاء في المنازل وإغلاق الأبواب.

وأوضحت الشرطة أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في منطقة "التلة البرلمانية" في وقت متأخر من ليلة عيد الهالوين.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون القول للصحفيين إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل المشتبه به، وهو في العشرينات من العمر وتم اعتقاله بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، إلى المستشفى.