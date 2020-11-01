 مصرع 5 أشخاص إثر حريق نشب بمنزل في المنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 5 أشخاص إثر حريق نشب بمنزل في المنيا


نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 5:49 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 5:49 م

لقى 5 أشخاص مصرعهم فى حريق نشب بمنزل بقرية الشيخ عبادة التابعة إداريا لمركز ملوى جنوبى المنيا، وتم تحويل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ من مدير الحماية المدنية بملوى، بنشوب حريق بمنزل بقرية الشيخ عبادة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين مصرع 5 وإصابة 2 آخرين نتيجة الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوى العام.

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