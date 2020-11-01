مول أمريكي شهير يتراجع عن سحب الأسلحة من على الرفوف

قررت مجموعة "وولمارت" الأمريكية العملاقة في مجال البيع بالتجزئة إعادة الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها، غداة قرار اتخذته بسحبها إثر تظاهرات عنيفة في فيلادلفيا.

وتطورت تجمعات إثر مقتل رجل أسود على يد شرطيين إلى عمليات نهب الأربعاء، ما أدى إلى توقيفات عدة، ووثقت تسجيلات فيديو التقطتها وسائل إعلام محلية قبل أيام متجرا كبيرا من سلسلة "وولمارت" يتعرض للنهب في شمال مدينة فيلادلفيا.

وكما فعلت السلسلة خلال الصيف الفائت خلال تظاهرات أعقبت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، قررت "وولمارت" نقل الأسلحة النارية والذخائر المباعة في ما يقرب من نصف متاجرها إلى نقاط آمنة.

وأفادت السلسلة في رسالة بأن "الحوادث بقيت معزولة جغرافيا، وقد اتخذنا قرارا ببدء إعادة المنتجات إلى الرفوف".

ويأتي هذا القرار قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها الثلاثاء.

ورفض الرئيس دونالد ترامب مرارا الرد على تساؤلات عما إذا كان ينوي تسليم السلطة بهدوء في حال خسارته الانتخابات، مؤكدا أن عمليات التصويت عبر البريد، وهو أسلوب اعتمد على نطاق واسع هذا العام بسبب جائحة كورونا، قد تؤدي إلى عمليات تزوير، من دون تقديم أي أدلة على هذه الادعاءات.