مسؤول بالقومي للأمومة والطفل: تسليم الابن للأهل تعتبر عقوبة

قال ناصر مسلم، مدير عام برنامج دعم حقوق الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن تسليم الطفل لذويه تعتبر عقوبة، وذلك تعليقًا على تسليم صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بالمعادي إلى والده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن لجان حماية الطفولة تعامل الطفل معاملة ليست عقابية وإنما حمائية مجتمعية، موضحًا أن كل ما يعرض على النيابة العامة والنيابات المختصة لقضية طرفها طفل تحال للجنة الحماية الفرعية.

وأوضح أن وحدة التأهيل النفسي التابعة للمجلس تجري جلسات تعديل لسلوك الطفل على يد مجموعة من المتخصصين، متابعًا: «يتم معرفة السلوك الحالي وتعديله بعد جلسات من التأهيل النفسي».

وسلمت النيابة العامة، الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بالمعادي إلى والده وقررت تغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه.

وكشف مصدر مطلع عن أن السيارة ليست ملكا لوالد الطفل وإنما هي ملك لصديق والده وفور بدء التحقيقات حضر إلى النيابة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت بتغريمه.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.