محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 7 و 8 نوفمبر وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في إنتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وذكر أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سيتم ربطها بغرف العمليات بالأحياء واللجان الانتخابية، وأن هناك لجانا سوف تمر على جميع المراكز الانتخابية للتأكد من توافر كافة الخدمات اللوجستية واستعداد تلك اللجان على الوجه الأكمل والتأكد من أعمال الكهرباء والتيار البديل وكذلك النظافة داخل وخارج اللجان من أجل ظهور بورسعيد بصورة مشرفة أثناء الانتخابات.

وشدد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومراجعة وسائل الأطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان، وأكد على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية.

كما شدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات من محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.